Vea en qué consiste el Costa Rica Tech Week, que se realizará en la tercera semana de mayo

Aunque Costa Rica es reconocido como un país atractivo para la inversión tecnológica y el talento digital, su ecosistema emprendedor enfrenta un reto clave: la falta de espacios consistentes de conexión entre startups, inversionistas, firmas corporativas y la comunidad tecnológica en general.

Para resolver ese vacío, durante la tercera semana de este mes de mayo, se realizará la segunda edición de Costa Rica Tech Week (CRTW), el cual reunirá a startups, inversionistas y líderes del ecosistema en un formato abierto que convierte la ciudad en un punto de conexión real. Durante el evento se dará a conocer la Red de Ángeles Inversionistas, también.

El evento será del 18 al 24 de mayo de 2026, abarca más de 80 actividades que se realizarán en diferentes lugares de Costa Rica y fue pensado como una iniciativa que transforma la ciudad en un ecosistema tecnológico en movimiento. La mayoría de las actividades son gratuitas y abiertas al público, con inscripción previa.

La agenda para estos siete días incluye conferencias, paneles, talleres, hackátones, encuentros de comunidades, cenas con líderes corporativos y espacios de conexión entre inversionistas y startups, así como actividades deportivas, al aire libre y culturales.

El CRTW es impulsado por diferentes actores del ecosistema: startups, fondos de inversión, universidades, empresas y comunidades que construyen la agenda de manera colaborativa.

El formato permite que en una misma semana coincidan perfiles que rara vez interactúan de forma orgánica: desde consultores, hasta CEOs, inversionistas y nuevas generaciones interesadas en tecnología.

Esta segunda edición tiene más número de eventos, se dirige a diversidad de audiencias y pretende lograr una mayor profundidad de interacción, con la idea de consolidarse como una plataforma que responde a un objetivo país clave: reforzar el posicionamiento de Costa Rica como un hub emergente de innovación en Centroamérica.

El evento, que cuenta con la categoría de Esencial Costa Rica, tiene el patrocinio de entidades como Leap CR, Fundación Crusa, Onvo, VCL Studio, Uber, Deel, Microsoft, Avify, Biif, Wave y Aurigital.