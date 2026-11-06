Tecnología

Vela LatAm adquiere importante empresa costarricense de facturación electrónica

La empresa canadiense Vela Latam anunció la adquisición de una popular plataforma para la generación de facturas electrónicas en Costa Rica.

Por Carlos Cordero Pérez

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La empresa canadiense Vela LatAm anunció la adquisición de una popular plataforma para la generación de facturas electrónicas en Costa Rica.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".