Vela LatAm adquiere importante empresa costarricense de facturación electrónica

La empresa canadiense Vela LatAm anunció la adquisición de una popular plataforma para la generación de facturas electrónicas en Costa Rica.

Se trata de Gestión en Tecnología e Información (GTI), una firma costarricense especializada en servicios de facturación electrónica y métodos de pago. La transacción, cuyo monto no fue revelado, se enmarca en un proceso de expansión de Vela LatAm en distintos países de Latinoamérica.

Alejandro Montalvo, presidente de GTI, indicó en Radio Monumental que la compañía pasó por una evaluación exhaustiva y decidió integrarse a este grupo internacional como parte de una estrategia para asegurar el crecimiento y la continuidad del negocio.

“Como parte de nuestro crecimiento y de la continuidad del negocio, hemos pasado una evaluación importante y nos hemos integrado a Vela LatAm“, dijo Montalvo. “Hay nuevas oportunidades de negocio para nosotros, hay nuevas oportunidades de crecimiento y nuevas oportunidades para nuestros clientes”.

GTI es una empresa dedicada a brindar plataformas y asesoría para la implementación de la factura electrónica y el cumplimiento de obligaciones tributarias. Actualmente, la organización mantiene sus operaciones con una planilla de más de 140 colaboradores en Costa Rica y República Dominicana, donde está ingresando pues ahí empieza a implementarse la digitalización de los comprobantes de pago.

La empresa costarricense mantiene la marca, la estructura de gestión y la autonomía operativa. Los fundadores y el equipo directivo siguen al frente de las operaciones y se mantienen los contratos, los acuerdos de nivel de servicio y los canales de soporte para los clientes.

Por su parte, Vela LatAm es la división latinoamericana de Constellation Software, una firma internacional que posee más de 1.500 empresas en todo el mundo. La compañía realizó siete adquisiciones este año en la región, tres de ellas en facturación electrónica (Alfasig, Alpino Tecnología y ERP Praeter, anunciadas en marzo). La de GTI es una de las pocas realizadas fuera de Brasil.

En todos los casos, Vela se enfoca en empresas de software con operaciones consolidadas y potencial de crecimiento, preservando al mismo tiempo el conocimiento del mercado de cada compañía.

“Nuestro objetivo no es promover la reestructuración, sino ofrecer las herramientas y la estabilidad necesarias para que la empresa continúe creciendo de forma sostenible en las próximas décadas”, afirma Paulo Felipe Martins, CEO de Grupo Vela LatAm, en un comunicado.

En América Latina cuenta con 20 empresas brasileñas, dos colombianas, una argentina y una chilena. Está en proceso de adquirir otras compañías, con lo que sumaría 25 firmas en total en la región, según Startups.com, una plataforma y comunidad global en línea para emprendedores y empresas emergentes.

Fernando Liberato, vocero de Vela LatAm, manifestó también en Radio Monumental que la adquisición representa el ingreso oficial del grupo en Costa Rica y destacó la oportunidad que ello representa para compartir conocimientos y buenas prácticas con una institución consolidada en el mercado.

La integración de GTI al grupo internacional busca garantizar la continuidad del negocio y el desarrollo de nuevos servicios a nivel local y regional, según GTI y Vela Latam. (Mayela López)

Razones y objetivos

El acuerdo se concreto el 1 de agosto del 2026, después de un proceso de evaluación de mas de ocho meses.

“Como parte de la política de la corporación la operación, empleados y condiciones de contrato con los clientes permanecen intactas”, respondió Álvara Retana, gerente general de GTI, a El Financiero. “El acuerdo fortalece nuestro accionar y abre nuevas oportunidades de servicio a nuestros clientes y para el mercado que atendemos”.

Retana agregó que la integración a la vertical de Vela LatAm ya inició. “Nuestra sensación es que esto representa una mejora continua en nuestra operación lo cual redundara en mejores servicios hacia nuestros clientes”, afirmó el ejecutivo.

La integración con la división canadiense se origina en la necesidad de hacer frente al crecimiento de GTI y a los requerimientos tecnológicos futuros.

Montalvo explicó que para poder enfrentar estas dos situaciones necesitaban aliados estratégicos. La unión, agregó, permite garantizar la perpetuidad de la organización y ofrecer a los usuarios plataformas más eficientes. Para ello, compartirán proyectos con otras verticales de Constellation Software.

Por su parte, Liberato detalló que el modelo del grupo se basa en realizar adquisiciones pensadas para la perpetuidad. La estrategia consiste en comprar empresas de software especializado y no modificarlas, con el fin de preservar intactos la cultura, el equipo directivo y la autonomía operativa de la compañía adquirida.

La transacción comercial también abarca y respalda las operaciones de GTI en la República Dominicana.

“Trabajamos haciendo adquisiciones por todo el mundo y siempre en un modelo de adquisiciones para la perpetuidad. No se cambia la cultura, no se cambia el equipo, no hay cambio en las compañías. Solamente hay una oportunidad de un crecimiento junto”, recalcó Liberato.

Tanto Liberato como Montalvo coincidieron en que la principal meta es el fortalecimiento de los servicios de GTI con la introducción de nuevas herramientas para los usuarios, impulsadas por las sinergias y las oportunidades de negocio que aporta el formar parte de un conglomerado internacional. Además, se espera que la experiencia de la empresa costarricense sirva como insumo para otras corporaciones del grupo en la región.

Retana indicó que, en la actualidad, GTI atiende más de 150.000 clientes a través de los servicios de facturación electrónica y medios de pagos.

“Ha sido una experiencia muy positiva ya que nos abre las puertas a nuevos mercados, a compartir experiencias con empresas similares en el área del desarrollo de software y servicios basados en software, a poder acceder a esos mercados y a poder desarrollarnos gracias a todo el conocimiento que nos brinda un grupo con más de 1.500 empresas”, destacó Retana.

Respecto a posibles variaciones para los usuarios de las plataformas, ambos ejecutivos garantizaron que los contratos, el soporte y los sistemas se mantendrán idénticos.

“Esto es parte de una perpetuidad que nosotros queríamos darle a la organización”, declaró Montalvo. “El cambio no existe a nivel de servicio, no existe ningún cambio a nivel de estructura organizacional, de empleados. Esto va a mejorar más bien el servicio”.

Nota de redactor: información actualizada a las 2:30 p.m.