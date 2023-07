Ventas de aires acondicionados se disparan: vea aquí precios y consejos para un correcto uso

Daniela Chaves aprovechó la remodelación de su casa hace un año para cumplir una meta que deseaba hace bastante tiempo: colocar un aire acondicionado para contrarrestar el calor, especialmente en las noches.

Decidió ponerlo en la habitación, para lo que desembolsó entre ¢400.000 y ¢600.000. Aunque fue una inversión significativa en ese momento, los resultados han valido la pena para ella. “Últimamente con los calores que hacen en la tarde la sensación es súper confortante”, cuenta.

Daniela no es la única que está acudiendo a los aires acondicionados para atenuar el calor que golpea cada época seca –y con frecuencia también en los meses lluviosos–, pues las ventas de estos equipos están en aumento. Así lo manifiestan al menos tres empresas consultadas por EF.

Tiendas Monge registra un incremento del 90% con respecto al año anterior y está vendiendo más de 1.000 unidades al mes.

Grupo Unicomer, dueña de la cadena Gollo, indicó que la categoría de aires acondicionados es la de mayor crecimiento dentro de la línea blanca, con cinco años consecutivos aumentando a doble dígito. Aproximadamente colocan 1.200 equipos mensuales.

El sector residencial es el principal usuario de estas dos marcas. “Anteriormente la venta estaba concentrada más en uso comercial, sin embargo en los últimos tres años el residencial es el de mayor crecimiento y cada vez más personas tienen más de una unidad de aire acondicionado por casa”, contó Rooper Espinoza, administrador de Categoría Línea Blanca en Grupo Unicomer.

La empresa Clima Ideal, especializada en refrigeración y aires acondicionados, también percibe un aumento de la demanda en el nicho residencial, que tuvo un pico durante la pandemia. Ahora, además, notan una tendencia en la que los usuarios buscan optimizar estos sistemas.

En los primeros meses del año la compra de aires para viviendas suele ser mayor, coincidiendo con la estación seca, y en Semana Santa se presenta aún más dinamismo.

A eso se suman dos sectores de mayor escala que están empujando la demanda de aires. Uno de ellos es el de equipos especializados para cuartos limpios que se usan en empresas que producen implementos sofisticados como dispositivos médicos o semiconductores y también en la industria alimentaria. Este auge se da particularmente en zonas francas.

“Intel está haciendo una inversión grande en cuartos limpios porque tienen que abastecer la demanda que hay de chips. En este momento es un nicho grande que tiende al crecimiento”, comentó Yamil Cordero, gerente de Venta de Proyectos de Clima Ideal.

Un segundo escenario fuerte está en Guanacaste, especialmente por el desarrollo hotelero e inmobiliario y por ser una zona más caliente donde los aires acondicionados son la regla en este tipo de proyectos.

Oferta Copiado!

El catálogo de aires que ofrecen estas tres marcas es amplio y así también varían sus precios.

Monge tiene a disposición opciones desde ¢209.000 hasta ¢600.000. En Gollo oscilan entre ¢200.000 y ¢500.000, mientras que en Clima Ideal van de $454 a $1.400. Esta última empresa ofrece tres tipos de equipo interno (evaporador): los de pared alta; el cassette, que está incrustado en el cielorraso; y un tercer tipo denominado fan coil que funciona con ductos y a la vista solo está la salida del aire.

La diferencia de precios radica en la eficiencia del equipo, el diseño, la capacidad de extracción de calor y la tecnología. Algunos aires usan wifi, otros se autorregulan o son tipo inverter, que asegura ahorrar hasta un 70% con respecto al consumo eléctrico de uno convencional.

Aunque la temperatura recomendada está en torno a los 23°, el confort es relativo. Las mujeres suelen tener más sensibilidad al frío, pero también depende de factores como la ropa y la contextura corporal. (Shutterstock)

La capacidad del aire (que se mide en la escala BTU: a mayor BTU más grande y costoso es la unidad) está intrínsecamente relacionado al espacio donde se va a colocar. Esto es algo que debe valorarse antes de comprar el electrodoméstico.

“Un aire tiene que tener la capacidad de enfriamiento acorde al lugar donde se va a instalar. Se tiene que hacer un análisis de la capacidad térmica a trabajar”, indicó Fernando Vargas, profesor del Núcleo Eléctrico del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

Por ejemplo, una habitación de 9 metros cuadrados (m²) requerirá una potencia distinta a una sala-comedor de más tamaño.

En el mercado existen capacidades estándar, por lo que debe escogerse el más adecuado para el recinto elegido.

Debe saber que el uso del aire incidirá inevitablemente en aumentar la factura de la luz. En el caso de Daniela Chaves, paga unos ¢50.000 más al mes por este concepto con un uso diario en las noches entre semana y las 24 horas los sábados y domingos.

El porcentaje de diferencia dependerá del uso que se le dé, de la potencia de enfriamiento y de la tecnología que posea el aire, pues algunos son más eficientes.

Un estilo que se ha puesto de moda por su practicidad son los aires acondicionados portátiles y las tiendas también perciben un aumento de ventas de estos. “Se están vendiendo muy bien en esta temporada, al punto que en verano se agotaron en varias ocasiones”, aseguró Luis Vargas, gerente de Categorías de Monge.

Entre sus ventajas están la portabilidad y que no necesitan una instalación compleja, solo requiere un enchufe. No obstante, tienen la desventaja de que no renuevan el aire, son más ruidosos y la capacidad de enfriamiento es menor por lo que deben estar conectados más tiempo.

Además, Vargas no recomienda que un aire portátil sustituya uno fijo, sino que podrían utilizarse ocasionalmente o en paseos.

Consejos clave Copiado!

El especialista del INA enumeró algunos consejos para el buen uso y mantenimiento del aire acondicionado. Entre esos están:

Hacer un uso racional de la energía : se aconseja mantenerlo entre los 22° y 23°.

: se aconseja mantenerlo entre los 22° y 23°. No dejarlo encendido cuando se está fuera de la casa.

cuando se está fuera de la casa. Usarlo en velocidades media y baja para reducir ruido y que el motor trabaje a bajas revoluciones.

para reducir ruido y que el motor trabaje a bajas revoluciones. Un aire está pensando para un área específica, no sirve abrir una puerta para enfriar una habitación contigua.

Colocar tratamiento antirreflejo en ventanas para reducir entrada del calor.

para reducir entrada del calor. Los equipos electrónicos como computadoras generan calor , no se debe exceder la cantidad de equipos en la habitación.

, no se debe exceder la cantidad de equipos en la habitación. El aire funciona como un aspirador, por lo que recoge suciedad y otras partículas. Se aconseja mantenimiento cada 4-6 meses o máximo cada año .

. Dejar esta tarea a cargo de personal especializado.

Con un buen mantenimiento, un aire acondicionado podría tener una vida útil promedio de entre ocho y 10 años, pero dependerá de factores como la calidad y continuidad del fluido eléctrico, las condiciones ambientales y el clima exterior.

En el mercado existen dispositivos apropiados para ambientes costeros, que suelen tener más salinidad en el entorno.