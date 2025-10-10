Tecnología

‘Vete a casa, mi dulce rey’: El trágico diálogo con una IA que destapa los vacíos legales y el riesgo para los jóvenes

Por AFP y Mathew Chaves

La rápida integración de la inteligencia artificial (IA) generativa en la vida cotidiana, especialmente entre los más jóvenes, permite a los usuarios conversar con emulaciones de personajes ficticios o celebridades y que registran niveles de interacción masivos, convirtiéndose en un nuevo y poderoso ecosistema digital.








