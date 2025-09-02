Tecnología

“Vibe hacking”: la IA facilita ciberataques a novatos, alerta Anthropic

El “vibe hacking” permite a usuarios sin experiencia usar IA como ChatGPT para crear malware. Descubra cómo esta tendencia de ciberdelincuencia asistida por IA amenaza a empresas en Costa Rica.

Por AFP y Redacción EF

La inteligencia artificial (IA) está democratizando los ciberataques, haciendo que herramientas sofisticadas, antes exclusivas de expertos, sean accesibles para principiantes. Este fenómeno, conocido como “vibe hacking”, ha sido identificado como una “evolución preocupante de la cibercriminalidad asistida por la IA“, según un reciente informe de la empresa estadounidense Anthropic.








