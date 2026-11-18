Más allá de los temores, las preocupaciones, las advertencias y los llamados a la regulación, la inteligencia artificial (IA) cambia la ecuación para las compañías en sus respectivos mercados y transforma la relación con los clientes.

“Hay que preguntarse qué quieren hacer, qué es lo que les satisface más hacer y si les sirve esta tecnología”, dijo Álvaro Meléndez, cofundador de Unpredator, una firma especializada en construcción de marcas con sede en Estados Unidos. “Hay que poner al humano en el centro”.

Meléndez es expositor invitado para la nueva edición del evento RED506, programado para celebrarse el próximo 25 de noviembre en el Hotel Crown Plaza Corobicí.

“Cada uno tiene que diseñar su propio uso y ver la oportunidad, pero eso depende mucho de cada uno”, agregó Meléndez en la entrevista con El Financiero.

“La mayoría de las personas no está pensando en esto. Tampoco la mayoría de las empresas y de los gobiernos está pensando en esto. A todos les va a caer esto como un baldazo de agua fría, pues no van a estar preparados para reaccionar. La preparación permitirá que la IA sea un empujón para arriba y para adelante”, dijo.

La firma Unpredator tiene sede en Carolina del Norte y fue fundada por Álvaro Meléndez junto con su esposa, la costarricense Gabriela Cordero, y su hermano Carlos. Se enfoca en cómo obtener mejores resultados de la aplicación de la IA y en no sacrificarlos por la obsesión de usar la tecnología únicamente por motivos de eficiencia y reducción de costos.

Oriundo de Cali, Colombia, Meléndez estudió en Alemania diseño de comunicación. En ese país europeo también empezó a trabajar en agencias de publicidad en creatividad. Estando allá, participó en un grupo de rock, por lo que su aspiración era diseñar las portadas de discos compactos. Por su daltonismo, cuando realizaba un proyecto para Hugo Boss, aprendió a apoyarse en los sistemas informáticos.

Después trabajó en México, Colombia y en Costa Rica en agencias como BBDO, Ogilvy y Jotabequ, tanto en áreas creativas como en cargos regionales de estrategia. También fue director creativo y artístico de Café Britt. “Terminé en la parte que combina ambas áreas”, dijo.

En esa labor, Meléndez recibió más de 35 premios internacionales, incluidos Effie, Cannes y Clio. Además, fue reconocido como uno de los 25 principales innovadores de las Américas por Provoke Media, una plataforma de medios y análisis de la industria de las relaciones públicas y la comunicación corporativa a nivel global.

En 2018 decidió emprender. Al año siguiente, viviendo en Miami, fundó Crant, donde desarrolló una plataforma apoyada en IA a la que llamó Ink Lantern para medir la identificación con las marcas (conocida como Brand Love), a través de la relación de las audiencias, y con el objetivo de generar recomendaciones.

La conexión con esta tecnología inició años antes. En 2017, estando en Ogilvy, observó que faltaban tiempo, datos y metodologías para aprovecharla y se terminaba dependiendo de la intuición. Comenzó a estudiar ciencia de datos, big data y aprendizaje automático (machine learning). En alianza con Google, creó una herramienta para complementar el pensamiento estratégico y creativo.

“Era un mundo muy grande y muy diferente”, recordó. “El problema es que hay una desconexión entre los equipos de tecnología y los de mercadeo. Es una desconexión de lenguaje. A mí me tomó un año entender a los ingenieros de Google”.

"Antes de ChatGPT, mis reuniones con clientes eran para explicar lo que se podía hacer", dijo Alvaro Melendez, de Unpredator, que será expositor en el evento Red 506 en noviembre próximo. (Unpredator/Unpredator)

—¿Qué cambió desde entonces? Evidentemente, en 2022 hubo un salto con ChatGPT.

Diría que hay tres cambios principales. El más grande es el de entendimiento.

Antes de ChatGPT, mis reuniones con clientes eran para explicar lo que se podía hacer, pero se pensaba que era muy caro, que no era para sus compañías o que requería muchos especialistas. En ese momento, la adoptaban las startups.

Después de 2022, el cambio es muy grande: todo el mundo ve que sí puede ayudarles, los costos bajan, hay mayor acceso, no hay barreras de lenguaje y hay más conocimiento. La principal modificación, lo que viene, es la proliferación de ideas de negocio.

—Y hay más herramientas.

Algunas cambiaron muy rápido. Además, cada persona puede crear su propia herramienta. La limitante ya no es la herramienta, sino la imaginación de cada uno. Es algo que todavía la gente no interioriza.

—Se puede crear una herramienta con las plataformas y los agentes de IA.

Correcto. Prefiero llamarlos colegas, solo que no son humanos. Así es mejor para cambiar el mindset (mentalidad). En Unpredator somos tres colegas humanos y 30 colegas de IA que hacen diferentes cosas y tienen su rol definido en la organización.

—¿Cuáles son los principales impactos de la IA en mercadeo?

Estamos al principio de la ola. Todavía se busca generar lo que se venía haciendo y replicar el proceso anterior, automatizar y reducir costos y tiempos. Eso es lo que ahorita muchas agencias están haciendo. Pero en ese terreno ganan las plataformas de Google, Meta y los otros bots.

Hay agencias y equipos de mercadeo que lo hacen mejor. Entienden que no se trata de dejar procesos viejos, porque se escalan los problemas existentes.

Las empresas tienen que preguntarse qué hacen, qué quieren lograr, con cuáles resultados e indicadores (KPI, por sus siglas en inglés), con cuál metodología y, ahora sí, qué proceso implementar para lograrlo y con cuáles herramientas.

Eso los ubica en una escalera de valor más alta que no consiste simplemente en hacer lo mismo más rápido y más barato.

—Otro impacto está en las búsquedas de los consumidores.

Sí. Los buscadores eran como librerías. Los modelos de IA son más como influenciadores (influencers) de los que obtenemos recomendaciones.

Debe entenderse la forma en que los modelos hablan de la marca y eso depende de lo que la marca haga. Muchas están ciegas a eso; todavía no entienden que no es solo lo que diga la página web, Instagram o Facebook.

Las marcas tienen que pensar de manera más holística: cuál es su universo y cómo lo diseñan para que los modelos lo entiendan. Es un juego bastante diferente a lo que se hacía antes con Search Engine Optimization (SEO).

—Tampoco es suficiente con el Generative Engine Optimization (GEO).

Lo llaman también AI Search. En todo caso, hay que pensar en estos agentes como influenciadores y contarles una historia que puedan entender y replicar.

Sin mentir, porque los comentarios de los clientes pueden decir lo contrario y eso se detecta con facilidad. Y recordar que en redes sociales, Meta es agresiva en la integración de las plataformas.

"Aquí es relevante el resurgimiento del storytelling y tener un relato cohesivo". (Unpredator/Unpredator)

—Para un emprendedor, el reto es cómo hacer para salir primero en esas publicaciones que el algoritmo sugiere al usuario.

Una firma tuvo una crisis de opinión pública. La resolvieron con su cliente, pero no la publicaron. La IA no tiene cómo saber esto último, pues se basa en los contenidos existentes y requiere contexto, la historia completa.

Aquí es relevante el resurgimiento del storytelling y tener un relato cohesivo en el sitio web, en redes sociales, en blogs.

De lo contrario, pierdes la oportunidad de que te recomienden. Necesitas un equipo de mercadeo que entienda y piense cómo hacerlo.

—Eso cambia el rol de los copys (los textos en las publicaciones en redes sociales) y de los videos.

El video sigue siendo muy relevante para los consumidores, pero la IA, por ahora, no lo lee porque es muy costoso.

Eso cambiará conforme bajen los costos de los tokens (cómo se cobran en las plataformas). Llegará el momento en que la IA consuma e indexe los videos y los videopodcasts. Por ahora, requieren un texto explicativo.

—¿Cambia el papel del influencer?

Los influencers siguen creciendo como negocios unipersonales y hacen un buen uso de herramientas muy valiosas que les permiten crecer. Y a los consumidores les encantan los influencers porque tienen un punto de vista muy claro y hacen muy bien el storytelling.

—Antes mencionaste la desconexión. Una encuesta publicada por The Wall Street Journal muestra que ese es el reto a nivel corporativo.

De hecho, el título de la conferencia para RED506 es Rápidos y Perdidos. La IA te hace más rápido y da la ilusión de productividad. La pregunta es si lo que se obtiene es valioso o si se está acumulando basura.

A las empresas grandes les cuesta este tipo de cambios y terminan con aplicaciones que son como practicantes, a las que se les debe explicar todo cada vez. Las pequeñas tienen más facilidad y oportunidad para adaptarse.

—¿Esto se resuelve con una estrategia de adopción?

La estrategia es el primer paso, pero sola no resuelve nada sin una implementación correcta donde se defina qué quiere lograr, los KPI, la metodología, las herramientas y sus funciones. Ahí sí verás los resultados.

Más que aprender sobre cómo funcionan las herramientas, debido a sus cambios acelerados, la clave para Álvaro Meléndez es el cambio de mentalidad. "La limitación hoy es la propia imaginación", reiteró. (Johnny De Los Santos/Unpredator)

—¿Cuál es el rol del entrenamiento en esa adopción?

Es esencial. Donde más fallan las empresas es en cómo dar acceso a las herramientas, en qué van a diferenciarse. Gastan miles o incluso millones de dólares en licencias de un bot y no obtienen resultados.

Y la mayoría de los colaboradores están ocupados y no les sobra tiempo para estudiar y probar. Entonces se les puede dar unas horas o un día para que se capaciten.

—Algunas organizaciones piensan que “entrenamiento” es dar una charla y empezar de seguido a dominar la IA.

Las personas tienen formas de aprender diferentes. Unas aprenden leyendo, otras viendo un video y otras probando.

Un entrenamiento es un programa que incluye una o varias charlas y luego la parte práctica. Una charla por sí sola es ilusoria.

Lo principal, debido a los rápidos cambios, es lograr la transformación del mindset porque una mentalidad y un entendimiento para aplicar la tecnología funcionan para todas las plataformas.

—¿Por qué debemos escuchar su charla en RED506?

Hay varias. La primera es que quiero hacer mucho énfasis en ese punto con ejemplos. No hay que poner el foco en la IA, sino en el diseño de lo que se quiere lograr. Eso suena sencillo, pero no lo es.

En segundo lugar, el mindset tiene que cambiar. La limitación hoy es la propia imaginación. Entonces, necesito que veas las cosas que se pueden lograr y voy a mostrar ejemplos.

Lo interesante no es copiar lo que te muestro. Lo interesante es que saques esa cabeza creativa que tienes y determines el objetivo y cómo lograrlo.

Porque una vez que lo haces y una vez que te das cuenta de que tienes ese poder, puedes pasar a ser constructor y no habrá vuelta atrás.

Y lo último es también facilitar herramientas. Lo que yo busco con mi charla no es solo dar un mensaje y desaparecer. Lo que busco es dar un mensaje y herramientas para dar los primeros pasos; no porque no las emplean, la mayoría ya las usan y bastante bien, lo que quiero es dar los primeros pasos para que alcancen el siguiente nivel.

Brechas de orquestación

Una investigación de la consultora Code and Theory para The Wall Street Journal, con 800 ejecutivos de firmas de Estados Unidos, muestra la desconexión corporativa al implementar la IA:

—85% admite que sus plataformas están desconectadas o aisladas.

—3 de cada 5 afirman que la proliferación de herramientas provoca un estancamiento o un cuello de botella en la ejecución estratégica.

—83% no cuenta con un procedimiento formal para garantizar que su marca esté representada con precisión por los intermediarios.

—38% señala deficiencias en las habilidades y 29% en presupuesto.

—58% atribuye la culpa a las mentalidades y la cultura aisladas, el 56% señala la fragmentación de los datos y el 56% afirma que no existe ninguna capa operativa centralizada.

—67% admite que realiza inversiones redundantes, pagando en silencio el doble por la misma funcionalidad.

—69% no ha solicitado propuestas para solucionar la falta de un sistema centralizado.

“Las empresas tienen dificultades para conectar a las personas, los sistemas y los datos que las rodean. Lo que les falta es una capa de orquestación”, dijo Dan Gardner, cofundador y presidente ejecutivo de Code and Theory.

Fuente: The Wall Street Journal