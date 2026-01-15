Tecnología

X cede a la presión y adopta medidas para restringir imágenes falsas sexualizadas en Grok

El movimiento internacional de indignación se intensificó contra Grok y la posibilidad que ofrece de modificar imágenes, en particular las publicadas en la red social X

Por AFP

Por Benjamin LEGENDRE con Anuj Chopra en WASHINGTON — La plataforma X de Elon Musk anunció el miércoles medidas para impedir que su chatbot de inteligencia artificial Grok transforme fotos de personas reales en imágenes de carácter sexual allí donde esto sea ilegal, tras las críticas en todo el mundo por la generación de ese tipo de contenido a partir de imágenes de mujeres y menores.








