Turismo

Aerolínea de bajo costo conectará a San José con nuevo destino en Estados Unidos; vea cuál es

Servicio estará disponible a partir de octubre de este 2026

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Por Brandon Flores

Poco después del anuncio de que Costa Rica tendría por primera vez una conexión aérea sin escalas con Las Vegas, con la aerolínea Southwest a partir de octubre, este martes 17 de marzo se confirmó que una nueva aerolínea llegará al país para operar un servicio similar con una ciudad de Estados Unidos con la que de momento no se tiene servicio directo.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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