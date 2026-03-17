Aerolínea de bajo costo conectará a San José con nuevo destino en Estados Unidos; vea cuál es

Poco después del anuncio de que Costa Rica tendría por primera vez una conexión aérea sin escalas con Las Vegas, con la aerolínea Southwest a partir de octubre, este martes 17 de marzo se confirmó que una nueva aerolínea llegará al país para operar un servicio similar con una ciudad de Estados Unidos con la que de momento no se tiene servicio directo.

Se trata de Breeze Airways, una aerolínea low cost (bajo costo), que comenzará a operar la conexión entre San José y Tampa Bay (TPA), en el estado de Florida, en Estados Unidos. Según el sitio oficial de la compañía aérea, el servicio iniciará el 3 de octubre de este año, volando dos veces a la semana: miércoles y sábados.

Según el sitio web de la aerolínea, el vuelo de salida sale del Juan Santamaría a las 8.55 para llegar a Tampa a las 14.05, mientras que el viaje de regreso está previsto para salir del estado de Florida a las 6.40 para llegar a Costa Rica a las 7.55.

En cuanto al precio de los boletos, la tarifa más baja por pasajero inicia en $262 solamente con artículo personal.

Breeze Airways se convierte en la décima aerolínea estadounidense en ofrecer servicios hacia Costa Rica. La compañía compartirá el mercado con American Airlines, Delta, United, Southwest, Alaska Airlines, Frontier, JetBlue, Spirit y Sun Country Airlines.

Además, Costa Rica ya tiene conexión aérea a puntos de alto tráfico en Florida como Miami, Orlando y Fort Lauderdale.

Breeze Airways empezará a operar la ruta San José - Tampa. (Shutterstock /Shutterstock)

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