Turismo

Así ven los ticos el costo de vacacionar en Costa Rica y el impacto del precio del dólar en el turismo

El estudio Perfil del Consumidor, presentado por Unimer y ‘El Financiero,’ es una radiografía robusta del mercado que revela cómo piensan, interactúan y compran los costarricenses

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Por Brandon Flores

“Con lo que me hospedaba un fin de semana en un hotel de playa en Costa Rica con mi familia, me fui cinco días a Colombia”. Esa frase me la dijo hace poco un conductor de plataforma de transporte mientras iba hacia el trabajo y no es un hecho aislado.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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