Turismo

Costa Rica tendrá nuevo vuelo directo desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría hasta un destino en Canadá

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Costa Rica sumó un nuevo vuelo directo desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría hasta un destino en Canadá.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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