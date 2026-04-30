Costa Rica tendrá nuevo vuelo directo desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría hasta un destino en Canadá

Costa Rica sumó un nuevo vuelo directo desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría hasta un destino en Canadá.

La aerolínea canadiense Porter Airlines anunció este jueves la ampliación de su red de conectividad y estrategia comercial en Costa Rica, confirmando una nueva ruta directa a San José y la extensión de sus operaciones en Guanacaste para todo el año.

El nuevo enlace desde el Aeropuerto Internacional Toronto Pearson hacia la terminal alajuelense comenzará a operar el 2 de diciembre de 2026.

Inicialmente, el servicio funcionará bajo un modelo de temporada hasta el 30 de abril de 2027, ofreciendo cuatro frecuencias semanales.

Para cubrir esta ruta, la compañía desplegará aeronaves Embraer E195-E2 con capacidad para 132 pasajeros.

En el sector aeronáutico, este modelo sobresale por su rentabilidad y perfil sostenible: registra un menor consumo de combustible y genera una huella sonora hasta un 76% inferior en comparación con los aviones de fuselaje estrecho de generaciones anteriores.

Para cubrir la ruta San José - Toronto, Porter Airlines desplegará aeronaves Embraer E195-E2 con capacidad para 132 pasajeros. (Instituto Costarricense de Turismo /Instituto Costarricense de Turismo)

Apuesta por Guanacaste

De forma paralela a su llegada al Valle Central, Porter Airlines confirmó un cambio en su estrategia operativa para el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós.

La ruta que conecta Toronto con Guanacaste dejará de ser exclusiva de la temporada alta y pasará a operar de manera ininterrumpida durante los doce meses del año.

Según el esquema anunciado por la aerolínea, entre mayo y octubre se mantendrán dos vuelos semanales hacia la pampa, cifra que se incrementará a un promedio de seis frecuencias por semana a partir de noviembre, coincidiendo con el pico de demanda del invierno norteamericano.

Actualmente, la terminal guanacasteca mantiene una robusta red de conexiones directas con Canadá, enlazando con ciudades como Montreal, Winnipeg, Vancouver, Calgary y Ottawa.

De hecho, la ruta hacia Ottawa, inaugurada en diciembre pasado por Porter, marcó un hito histórico al convertirse en el primer enlace sin escalas entre Costa Rica y la capital política canadiense.

Impacto en el sector turismo

William Rodríguez, ministro de Turismo, afirmó que la llegada de la compañía al Juan Santamaría y su consolidación en Guanacaste fortalecen una relación estratégica con Canadá.

“Esta nueva ruta desde Toronto genera oportunidades significativas para que más viajeros descubran la esencia del Pura Vida y experimenten nuestro modelo de turismo sostenible”, indicó el jerarca.

Porter Airlines inició vuelos hacia Costa Rica en diciembre pasado con rutas a Guanacaste desde Toronto y Ottawa, convirtiendo al país en su primer destino en Centroamérica.

Ricardo Hernández, director ejecutivo de AERIS, destacó que la nueva conexión fortalece la conectividad con uno de los mercados prioritarios para el país y abre más oportunidades para el desarrollo turístico y comercial.

Las cifras respaldan esta tendencia. Durante el primer trimestre de 2026 ingresaron al país 146.000 viajeros canadienses por vía aérea, un incremento del 27,5% frente al mismo periodo del año anterior. En 2025, el total anual alcanzó 260.000 visitantes.