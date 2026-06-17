Turismo

¿Cuánto creció la visitación de turistas a Costa Rica el mes pasado? Vea los datos más recientes

ICT compartió cifras actualizadas a mayo

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Por Brandon Flores

Costa Rica consolidó en mayo de 2026 su octavo mes consecutivo de crecimiento positivo en la visitación turística por la vía aérea, un resultado que confirma la sólida dinámica de atracción que mantiene el destino en sus principales mercados internacionales.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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