¿Cuánto creció la visitación de turistas a Costa Rica el mes pasado? Vea los datos más recientes

Costa Rica consolidó en mayo de 2026 su octavo mes consecutivo de crecimiento positivo en la visitación turística por la vía aérea, un resultado que confirma la sólida dinámica de atracción que mantiene el destino en sus principales mercados internacionales.

Durante el mes pasado, las terminales aéreas del país registraron el arribo de 195.571 turistas, de acuerdo con los datos más recientes publicadas este miércoles por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Esta cifra representa un aumento del 3% en comparación con el mismo mes de 2025, reflejando una estabilidad en el flujo de viajeros incluso a las puertas de la temporada de menor visitación anual.

Al analizar el acumulado de los primeros cinco meses del año, el comportamiento histórico del sector muestra cifras positivas. De enero a mayo, el país registró el ingreso por vía aérea de 1.390.842 turistas, una cifra que representa un crecimiento del 9,4% versus el mismo periodo del 2025.

El impulso del sector en este tramo de 2026 se explica principalmente por el comportamiento al alza de los tres mercados emisores más importantes para el turismo costarricense. Entre enero y mayo de este año, Canadá se posicionó como el mercado de mayor dinamismo con un repunte del 26,5% en las llegadas.

Por su parte, la región europea mantuvo una tendencia favorable con un crecimiento del 9,4%, mientras que Estados Unidos, el principal generador de turistas para el país, registró un incremento del 6,6%.

Este crecimiento sostenido en los primeros cinco meses de 2026 mitiga el impacto de la estacionalidad y asegura una inyección constante de divisas para la cadena de valor del sector turístico nacional.

El mercado canadiense sigue siendo el más destacado en cuanto a visitación turistica a Costa Rica. (Cortesía/ICT)

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