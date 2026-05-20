Turismo

El turismo en Costa Rica crece a doble dígito en el primer cuatrimestre, pero el ritmo de visitación se frena en abril

ICT presentó datos actualizados este martes

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Por Brandon Flores

El sector turístico de Costa Rica cerró el primer cuatrimestre de 2026 con un desempeño acumulado al alza, impulsado principalmente por el dinamismo de los primeros meses del año.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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