El turismo en Costa Rica crece a doble dígito en el primer cuatrimestre, pero el ritmo de visitación se frena en abril

El sector turístico de Costa Rica cerró el primer cuatrimestre de 2026 con un desempeño acumulado al alza, impulsado principalmente por el dinamismo de los primeros meses del año.

Según los datos oficiales del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), entre enero y abril el país registró un total de 1.195.271 llegadas internacionales por la vía aérea, lo que representa un incremento del 10,5% en comparación con el mismo periodo de 2025.

A pesar del balance positivo en el cuatrimestre, los datos mensuales de abril fueron menos positivos que los previos. El fuerte impulso de doble dígito observado al inicio del año perdió fuerza al cierre del periodo, ya que el mes de abril registró un crecimiento de apenas el 1,7% en la llegada de viajeros. Este enfriamiento coincide con las advertencias de las autoridades sobre la volatilidad del entorno internacional y plantea dudas sobre si la tendencia de crecimiento acelerado podrá sostenerse durante el resto del año.

A nivel de terminales aéreas, el comportamiento continuó siendo asimétrico. El Aeropuerto Internacional de Guanacaste se mantiene como el principal motor del crecimiento con un repunte del 14,9% en los primeros cuatro meses, mientras que el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría mostró un avance más moderado del 7,9%. La meta de la institución es finalizar el año con una visitación cercana a los 2,7 millones de turistas.

“Los datos de visitación del primer cuatrimestre son alentadores; y si bien somos conscientes del complejo entorno global que estamos enfrentando, mantenemos una perspectiva positiva”, comentó Marcos Borges, presidente ejecutivo del ICT.

Norteamérica consolidó su posición como el principal emisor de viajeros hacia el país con un aumento general del 11,2%. Dentro de este bloque destaca el mercado de Canadá, que creció un 26,6% gracias a la estabilización de nuevas frecuencias aéreas permanentes, mientras que el mercado europeo mostró avances más discretos apoyados en la diversificación de rutas desde España y Países Bajos.

El peso de esta actividad en la economía nacional sigue siendo crítico frente a otros sectores productivos. Cifras del Banco Central de Costa Rica (BCCR) indican que el turismo inyectó unos $5.543,7 millones en divisas durante el último año, una cifra que supera el valor de las exportaciones combinadas de bienes tradicionales como el banano, la piña y el café, e incluso la industria de medicamentos.

Asimismo, los datos de empleo del INEC reflejan que el sector sostiene una ocupación promedio superior a los 164.000 puestos de trabajo directos en servicios de alojamiento, transporte y alimentación. El reto para los próximos meses será estabilizar las tasas de llegada tras la desaceleración de abril, con el fin de garantizar la sostenibilidad de estas plazas laborales en un mercado cambiario presionado.

Costa Rica cerró el cuatrimestre con un incremento del 10% en la llegada de turistas. (Canva stock/Diego Madrigal de Pexels / TheTwoHobos de Getty Images Pro)

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