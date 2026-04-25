Turismo

De Villa Lapas a Santa Lucía Jungle Hacienda: le contamos cómo es hospedarse en este renovado hotel

Esta propiedad forma parte del portafolio de hoteles independientes de Marriott Bonvoy y busca conquistar al viajero local y extranjero con una propuesta que mezcla lo mejor de la arquitectura colonial y el legado indígena

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Por Brandon Flores

En mayo de 2025, por medio de sus redes sociales, el hotel Villa Lapas —ubicado en las cercanías del reconocido Río Tárcoles— anunciaba el cierre de sus operaciones debido a que se iba a someter a un proceso interno de renovación. “Agradecemos profundamente el cariño y la confianza de cada persona que ha sido parte de nuestra historia. Nos reencontramos pronto”, escribieron en sus cuentas como despedida.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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