Un destino más: Costa Rica confirma vuelo directo con una nueva ciudad canadiense

Los anuncios de nuevos vuelos y rutas aéreas continúan para Costa Rica en un inicio de año que está siendo positivo en términos de visitación. Recientemente, se dio a conocer que el país cerró el primer trimestre del año con un récord de llegada de extranjeros, rozando casi 960.000 turistas, el más alto históricamente.

Este viernes 17 de abril se dio a conocer que el país tendrá una nueva conexión aérea a una ciudad canadiense, inédita. Dicho sea de paso, este mercado norteamericano ha mostrado un fuerte dinamismo recientemente.

La aerolínea canadiense Air Transat anunció oficialmente la apertura de una nueva conexión directa y sin escalas entre la ciudad de Quebec (Aeropuerto Internacional Jean-Lesage) y el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. La operación, que iniciará el próximo 15 de diciembre con una frecuencia semanal (miércoles), se integrará de forma permanente al catálogo de la compañía, convirtiéndose en el séptimo enlace directo entre Costa Rica y los principales centros urbanos de Canadá.

Esta decisión comercial responde al sólido desempeño de Canadá como el segundo mercado emisor de turistas hacia territorio costarricense. De acuerdo con datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), solo en el primer trimestre de 2026 el ingreso de viajeros canadienses por la vía aérea creció un 27,5% en comparación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando un registro histórico de 146.841 visitantes.

William Rodríguez, ministro de Turismo, destacó que esta nueva ruta es el resultado de un trabajo sistemático de promoción en ciudades clave. “Nos complace informar esta noticia porque Quebec constituye la séptima ciudad con vuelo directo desde Canadá, reflejando el sólido posicionamiento de Costa Rica en nuestro segundo mercado emisor”, señaló el jerarca.

Por su parte, Sebastian Ponce, director comercial de Air Transat, subrayó que la demanda por destinos de sol y playa se mantiene sumamente fuerte, lo que les permite ampliar su presencia en mercados de alto potencial.

El perfil del turista canadiense resulta estratégico para el sector por su poder adquisitivo y prolongada estadía. Estudios recientes del ICT indican que estos viajeros promedian 15 noches en el país y mantienen un gasto diario cercano a los $227 por persona. Su principal motivación es la búsqueda de climas favorables y actividades de naturaleza, lo que impulsa la economía local durante la temporada de invierno del hemisferio norte.

Con este nuevo enlace, Costa Rica suma a Quebec a su red de conexiones directas que ya incluye a Montreal, Toronto, Ottawa, Winnipeg, Vancouver y Calgary.

La aerolínea Air Transat se encargará de dar el nuevo servicio a Canadá (Cortesía ICT/Cortesía ICT)

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