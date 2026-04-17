Turismo

Un destino más: Costa Rica confirma vuelo directo con una nueva ciudad canadiense

El nuevo vuelo hacia Canadá empezará a operar en diciembre entrante, en plena temporada alta.

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Por Brandon Flores

Los anuncios de nuevos vuelos y rutas aéreas continúan para Costa Rica en un inicio de año que está siendo positivo en términos de visitación. Recientemente, se dio a conocer que el país cerró el primer trimestre del año con un récord de llegada de extranjeros, rozando casi 960.000 turistas, el más alto históricamente.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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