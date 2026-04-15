Turismo

¿Planeando viajar? Conozca las rutas aéreas que se han abierto en Costa Rica en 2026

Le contamos cuáles son las nuevas rutas (y las ampliaciones) que se anunciaron en el primer trimestre del año.

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Por Brandon Flores

El primer trimestre del 2026 ha sido positivo para la industria turística de Costa Rica en cuanto a llegada de extranjeros por la vía aérea y por anuncios de nuevas rutas e incluso aerolíneas que empezarán a operar en los próximos meses, coincidiendo algunas con el inicio de la próxima temporada alta.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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