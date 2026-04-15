¿Planeando viajar? Conozca las rutas aéreas que se han abierto en Costa Rica en 2026

El primer trimestre del 2026 ha sido positivo para la industria turística de Costa Rica en cuanto a llegada de extranjeros por la vía aérea y por anuncios de nuevas rutas e incluso aerolíneas que empezarán a operar en los próximos meses, coincidiendo algunas con el inicio de la próxima temporada alta.

Según datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), entre enero y febrero de este año entraron al país poco más de 600.000 turistas por aire, lo que representa un crecimiento del 12,2% en comparación con el mismo periodo de 2025.

Nuevas rutas y aumento de frecuencias

Los mercados de Estados Unidos y de Canadá, que históricamente se han mantenido como los principales emisores de turistas hacia suelo costarricense, encabezan las novedades con opciones que facilitan el flujo desde regiones clave en esos países.

Una de las noticias más destacadas es el debut de la aerolínea Breeze Airways, la cual iniciará operaciones por primera vez en el país el próximo 3 de octubre de 2026. Esta compañía, reconocida recientemente como una de las empresas más innovadoras del mundo, establecerá una conexión directa inédita entre la ciudad de Tampa, en Florida, y el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

El servicio operará dos veces por semana, los miércoles y sábados, utilizando aeronaves A220 con capacidad para 137 pasajeros. Lo más atractivo de esta nueva ruta es su enfoque de bajo costo, con tarifas iniciales que rondan los $129 por trayecto, lo que abre una ventana de oportunidad para miles de turistas potenciales en un estado que concentra un alto interés por el destino Costa Rica.

En el primer bimestre del año, más de 600.000 extranjeros llegaron al país vía aérea. (Rafael Pacheco Granados)

A esta oferta desde Florida se suma la consolidación de Southwest Airlines, una aerolínea que celebra más de una década de presencia ininterrumpida en el país. Southwest confirmó la apertura de una conexión diaria y directa desde Las Vegas, Nevada, a partir del 1.° de octubre de 2026. Esta ruta representa un movimiento estratégico para capturar al viajero del oeste estadounidense que busca experiencias de naturaleza y aventura.

El itinerario ha sido diseñado para maximizar el tiempo de los turistas: los vuelos saldrán del Aeropuerto Internacional Harry Reid a las 23:20 arribando a San José a las 06:00 del día siguiente. Desde Costa Rica, el regreso hacia la capital del entretenimiento está programado para despegar al mediodía.

Esta nueva frecuencia diaria inyectará una capacidad de transporte significativa, reforzando un mercado estadounidense que solo en el año 2025 trajo al país a cerca de 1,6 millones de viajeros.

En el continente europeo, las noticias son igualmente trascendentales, particularmente desde el Reino Unido. British Airways ha concluido una negociación de casi dos años con las autoridades costarricenses, anunciando no sólo un aumento en su capacidad, sino un cambio logístico de gran impacto: a partir de octubre de 2026, la aerolínea trasladará su operación actual del aeropuerto de Gatwick hacia Heathrow, el principal centro de conexiones aéreas de Londres y uno de los más importantes de Europa.

Este cambio permitirá que los viajeros británicos y europeos tengan conexiones mucho más sencillas y rápidas con Costa Rica. Además, la frecuencia de vuelos pasará de tres a cinco semanales, operando los días martes, miércoles, viernes, sábado y domingo.

El horario establecido permitirá que el vuelo despegue de Londres a las 11:10 para aterrizar en el Aeropuerto Juan Santamaría a las 16:40. El retorno hacia Heathrow saldrá de San José a las 18:55, aterrizando en suelo británico a las 11:05 del día siguiente. Este incremento en la oferta de asientos es vital, considerando que el Reino Unido se posiciona como el tercer mercado emisor de turistas desde Europa, con más de 15.000 ingresos registrados solo en el primer bimestre de 2026.

Por su parte, la provincia de Guanacaste continúa fortaleciendo su estatus como el destino preferido para el mercado canadiense. El aeropuerto de Liberia ha reportado que actualmente el 26% de sus visitantes internacionales provienen de Canadá, lo que ha impulsado a las aerolíneas a expandir sus servicios.

Air Canada anunció la incorporación de una nueva ruta directa desde Vancouver que operará del 13 de diciembre de 2026 al 12 de abril de 2027. Esta conexión desde la costa oeste canadiense será operada dos veces por semana, los lunes y jueves, llegando a la terminal Daniel Oduber a las 7:35 a bordo de aeronaves Boeing 737 MAX 8.

Esta ruta responde a una demanda creciente de viajeros que buscan evitar escalas prolongadas en el centro de Canadá o los Estados Unidos para llegar a las playas del Pacífico norte costarricense.

En esa misma línea, Porter Airlines ha decidido dar un paso firme tras el éxito de su operación inaugural en diciembre pasado: la ruta entre Toronto y Guanacaste, que inicialmente fue planteada como un servicio estacional para la temporada alta, pasará a operar durante todo el año. Entre los meses de mayo y octubre, la aerolínea mantendrá dos frecuencias semanales los miércoles y domingos, pero a partir de noviembre aumentará su capacidad hasta alcanzar un promedio de seis vuelos semanales.

Breeze Airways empezará a operar la ruta San José - Tampa. (Shutterstock /Shutterstock)

LEA MÁS: Guanacaste refuerza su apuesta por el mercado canadiense con nueva conexión aérea; vea los detalles

LEA MÁS: Aerolínea de bajo costo conectará a San José con nuevo destino en Estados Unidos; vea cuál es

LEA MÁS: Línea aérea que conecta a Costa Rica con Europa anuncia cambio de frecuencias y de aeropuerto