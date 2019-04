¿Cuál es la enseñanza de lo anterior, si es que podemos rescatar una? La ley del menor esfuerzo. Este año, ¿se pudo empezar clases antes y recuperar algo de los contenidos? No entiendo porque no, si en la huelga los únicos quienes perdieron fueron los estudiantes. ¿Acaso no vale la pena el esfuerzo por ellos? O les pasamos contenidos a la velocidad de la luz y decimos que vieron todo (aunque no entiendan nada). Para eso mejor no pasarlos. Es preferible saber poco, pero bien, que decir que pasamos muchos contenidos, pero no saber nada de ellos.