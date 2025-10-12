La ley de Murphy

El cansancio por la IA

Vamos de cambio en cambio tecnológico desde hace más de 15 años y en forma acelerada; apenas iniciamos la actual transformación de la IA y en el horizonte se vislumbra otra

Por Carlos Cordero Pérez

Cuando las empresas estaban asimilando los cambios tecnológicos de la década anterior, profundizados por la pandemia en 2020 y 2021, se vieron obligadas a enfrentar un nuevo reto.








inteligencia artificialIALoymarkcambio digital
Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

