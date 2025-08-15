La ley de Murphy

IA rediseña el mapa de las supercomputadoras

La carrera por equipos de alto rendimiento es impulsada por la competencia de las firmas y los países en la tecnología de la inteligencia artificial

Por Carlos Cordero Pérez

Desde el inicio de su mandato, Donald Trump decretó una prohibición para la venta de chips a China. Era un golpe fuerte para la industria, incluyendo firmas como Intel —cuyas ventas venían cayendo en el 2024 y bajaron sustancialmente en Asia— y Nvidia.








inteligencia artificialsupercomputadorasNvidiaIntelAMDTrumpChinaHuawei
Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

