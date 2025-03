Bajar de peso a punta de PAI

¿De manzana? No.

Dije PAI no, pie [pay].

PAI es la abreviatura de Inteligencia Personal de Actividad. “Ganas puntos PAI cada vez que tu ritmo cardíaco aumenta: cuanto más alto sea tu ritmo cardíaco, más rápido ganarás PAI”, aseguran en la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología (NTNU) tras realizar una compilación de estudios sobre el tema.

Este indicador fue creado y validado en un gran estudio de acondicionamiento físico noruego que incluyó a más de 39.000 personas que fueron seguidas durante un promedio de aproximadamente 26 años.

En lugar de contar solo los pasos o los minutos de actividad física realizados, el PAI es una fórmula que convierte tu frecuencia cardíaca en un número de puntos, basándose en tu edad, género, frecuencia cardíaca en reposo y frecuencia cardíaca máxima, explican en el blog de Harvard Health.

El PAI se ajusta a tu progreso y tu condición física porque cuanto mejor sea esta, más actividad física necesitarás para alcanzar 100 PAI.

“Si no estás entrenado y estás fuera de forma, podrías ganar tus 100 PAI con solo caminar regularmente durante la semana, ya que eso elevará tu ritmo cardíaco. Si estás en forma y bien entrenado, necesitarás hacer más”, dicen en la NTNU.

Por eso, consideran que es un estándar de actividad más preciso y atractivo para decirte si realmente estás haciendo suficiente ejercicio.

¿‘Suficiente’ ejercicio?

La OMS recomienda a los adultos ser físicamente activos con intensidad moderada durante al menos 150 minutos cada semana, o con alta intensidad durante al menos 75 minutos semanales.

El PAI ayuda a monitorear el cumplimiento de esa meta. Pero no con minutos. Lo hace con puntos que se pueden conseguir mediante breves períodos de ejercicio intenso o sesiones más largas de actividad moderada, que pueden ir desde una caminata con Firulais hasta chapear el zacate con motoguadaña.

¿Por qué sacarse un 100?

La NTNU vio que aquellos que logran 100 PAI o más cada semana, tienen los siguientes logros:

—Viven en promedio 8 años más que los demás;

—Mejoran su capacidad de ejercicio y su sueño (estudio con pacientes con diabetes);

—Reducen la cantidad de grasa corporal (estudio con pacientes con diabetes);

—Se sienten motivados a volverse más activos físicamente (estudio con pacientes cardíacos);

—Tienen un riesgo significativamente menor de desarrollar demencia (y morir a causa de ello) en los próximos 25 años; esto aún si, antes de monitorear su PAI, eran personas sedentarias;

Otras investigaciones, sugieren datos parecidos.

Por ejemplo, un estudio publicado en The Lancet Regional Health - Europe en el que participaron 85.243 personas, determinó que mantener un PAI alto a lo largo del tiempo podría ser una herramienta útil para atenuar el aumento excesivo de peso corporal en una población libre de enfermedades cardiovasculares.

Otro publicado en la Revista Americana de las Ciencias Médicas (AMJMED), vincula un puntaje de PAI por debajo de 100 con una vida más corta: casi 4 años menos para las mujeres y 6 años menos para los hombres en comparación con las personas que tenían un puntaje de 100 o más.

“Las personas que alcanzaron el objetivo semanal de 100 puntos tenían un 20% menos de probabilidades de morir por enfermedades cardíacas en comparación con aquellos que no alcanzaron ese objetivo”, afirman.

Un estudio de Mayo Clinic realizado en 3.133 personas mostró que un puntaje semanal de PAI de al menos 100 se asoció con un menor riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, independientemente de si seguían las recomendaciones actuales de actividad física o no.

El monitoreo del PAI se puede realizar con diferentes relojes inteligentes y apps móviles. (Foto cortesía Carobicos / Para EF) (Carobicos/Carobicos. ejercicio)

¿Y mi PAI?

Personalmente, quiero seguir monitoreando mi PAI. Lo hago con mi reloj y el smartphone (cuya marca no me patrocina para decir el nombre ;P) pero que suena a ‘pequeña’ en mandarín. Got it?

Le pregunté a ChatGPT qué otros dispositivos pueden usarse con este fin y recomendó relojes inteligentes y pulseras de actividad como Garmin, Polar o Suunto.

Aunque el Apple Watch no tiene una función PAI específica, como puede rastrear la frecuencia cardíaca y las métricas de actividad, permite usar aplicaciones de terceros que calculan el PAI basándose en esos datos.

Misma situación ocurre con Whoop Strap, Coros y Fitbit.