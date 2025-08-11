La milla extra

Ejercicio HIIT y lactancia: beneficios para mamá y bebé

Hacer ejercicio de alta intensidad puede mejorar la calidad de la leche materna, ayudar a prevenir la obesidad en los hijos, y mejorar el metabolismo de la madre

Por Carobicos

Como entrenadora, he escuchado de todo: que el ejercicio “apelota la grasa”, que “siempre se empieza a entrenar después de estirar, o que “es malo para la leche materna porque la pone agria”.








Carobicos

Carobicos

En el gremio, a Carolina le dicen Caróbicos. ¿Por qué? Pues, si bien ese es el nombre del emprendimiento que fundó en el 2012 para brindar servicios de asesoría sobre cómo tener un estilo de vida más sano y clases de acondicionamiento físico, es un emprendimiento unipersonal; ella es CAROBICOS.

