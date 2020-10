1) Congelamiento de plazas y no reemplazo de quien deje el cargo. Según me contaba un exministro de Hacienda, todos los años entre un 5% y 8% de los empleados del sector público abandonan dicho sector de manera voluntaria. Si no se reemplazan dichas plazas, esto significaría una reducción entre 23% y 34% de la planilla en cinco años. Habría que hacer el estudio pertinente para confirmar y actualizar el dato.