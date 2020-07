El liberalismo existe; no así el neoliberalismo. Las raíces del liberalismo las encontramos en autores como John Locke y John Stuart Mill, entre otros. El principio filosófico fundamental del liberalismo, desde sus orígenes hasta la fecha, siempre ha sido el mismo: El derecho fundamental de todo ser humano es la libertad y su único límite es el respeto por la libertad del otro. El principio del liberalismo no ha variado y, por tanto, no existe tal cosa como neoliberalismo. Quien use el término revela desconocimiento total sobre el tema.