La política monetaria no debe manejarse de manera discrecional. Desde la proliferación de la creación de la banca central en el mundo a principios del siglo XX, los economistas se han opuesto enfáticamente al manejo discrecional de la política monetaria. Algunos ejemplos de lo anterior: Henry Simons (1936): “Rules Versus Authorities in Monetary Policy”; Friedman (1948): “A monetary and Fiscal Framework for Economic Stability”; Thomas Sargent (1975): “Rational Expectations and the Theory of Economic Policy”; Kydland Finn (1977): “Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans”; Robert Barro (1986): “Rules versus Discretion”; Robert E. Lucas (2001): “Recent Advances in Monetary-Policy Rules”. En el 2016 se realizó en la George Mason University de los EE.UU. el seminario titulado Monetary Rules for a Post-Crisis World donde se reafirma la idea de que la política monetaria no debe manejarse de manera discrecional.