Dado que el Grammeen Bank le presta a los más pobres de los pobres y estos no tienen manera de garantizar el crédito porque no poseen salario ni bienes, los contratos se cierran con un apretón de manos. Así es como se ayuda a los pobres. Sin embargo, el Grammeen Bank no podría operar en Costa Rica porque la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) se lo prohibiría porque exige que los bancos no pueden prestar si quien pide prestado no tiene con que respaldar el crédito. ¡Así es nuestra regulación de antisolidaria!