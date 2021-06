Milton Friedman, en su libro Capitalism and Freedom, también habla sobre la transformación que sufrió el término liberal en Estados Unidos: “Beginning in the late nineteenth century, and especially after 1930 in the United States, the term liberalism came to be associated with … welfare and equality rather than freedom” (En Estados Unidos, a finales del siglo XIX, y especialmente después de 1930, el término liberalismo llegó a asociarse con ... Estado Benefactor e igualdad en vez de libertad).