Sin embargo, para el papa Francisco, la iniciativa privada no importa. No hay un solo párrafo en toda la larga encíclica que lo dedique a exhortar a los fieles a promover la justicia social por medio de organizaciones privadas. Para el papa Francisco, solo por medio del Estado se puede proveer bienestar a los pobres: [109] “Algunos nacen en familias de buena posición económica, reciben buena educación, crecen bien alimentados, o poseen naturalmente capacidades destacadas. Ellos seguramente no necesitarán un Estado activo y sólo reclamarán libertad. Pero evidentemente no cabe la misma regla para una persona con discapacidad, para alguien que nació en un hogar extremadamente pobre, para alguien que creció con una educación de baja calidad y con escasas posibilidades de curar adecuadamente sus enfermedades. Si la sociedad se rige primariamente por los criterios de la libertad de mercado y de la eficiencia, no hay lugar para ellos, y la fraternidad será una expresión romántica más”.