Por lo anterior, no me cabe la menor duda de que el préstamo que el gobierno gestiona ante el FMI tiene como fin, no aliviar la situación fiscal, sino empeorala de la misma manera que la situación fiscal empeoró con la aprobación del Plan Fiscal. El objetivo del gobierno es seguir gastando, no corregir el desbalance fiscal. Otra prueba de ello es que el gobierno incluyó el financiamiento del tren eléctrico dentro del préstamo con el FMI.