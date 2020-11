En el libro The Black Book of Communism (1999) publicado por Harvard University Press, se habla de las atrocidades del comunismo: terror, tortura, hambrunas, masacres, deportación masiva, etc. Las muertes suman, según los autores, unos 94 millones de personas: 65 millones en la República Popular China, 20 millones en la antigua Unión Soviética, 2 millones en Corea del Norte, 2 millones en Cambodia, más de 150.000 en América Latina (principalmente en Cuba), etc.