Opinión: El nefasto legado de Carlos Alvarado

José Joaquín Fernández, autor del blog La Riqueza de las Naciones. (El Financier)

No veo ningún logro de la administración Alvarado Quesada. Todos los indicadores económicos, sociales y políticos están peor ahora que cuando inició labores: desempleo, pobreza, inflación, acercamiento al socialismo del siglo XXI, etc.

Durante su gestión, Carlos Alvarado Quesada (CAQ) se dedicó a perseguir a toda iniciativa privada sin importar que fueran grandes o pequeños emprendedores, en particular a los trabajadores de Airbnb, de Uber, DiDi, vendedores de lotería, importadores de ropa americana, etc. Carlos Alvarado se obsesionó en aumentar impuestos a todo lo que se le ocurriera. Su postura fue clara en defensa a ultranza de los privilegios en el sector no productivo (público). No movió ni un dedo para acabar con los pluses salariales, sino que, por el contrario, dio la bienvenida a más convenciones colectivas.

CAQ se deleitaba destruyendo negocios con las restricciones sanitarias. Tuvo la oportunidad de incrementar la oferta hospitalaria para enfrentar la pandemia, pero en vez optó por imponer restricciones sanitarias draconianas con el fin de destruir adrede todo tipo de negocio. Tales restricciones violaron descaradamente la Constitución Política. Esto tampoco le importó.

Algunas personas felicitan a CAQ por su labor en infraestructura vial por la construcción de unos cuantos puentes y pasos de nivel. Quienes lo hacen desconocen totalmente el deterioro y las necesidades en infraestructura que hay en todo el país. CAQ insistió en un tren eléctrico antisocial y antieconómico pero se despreocupó de la carretera San José-San Ramón, de la ampliación de las rutas 27, 32, 34, 2; etc. Ni siquiera logró terminar algo tan sencillo como la Circunvalación. Es imprescindible mejorar significativamente la infraestructura vial. Con esto se disminuiría la emisión de dióxido de carbono (CO2) por la reducción del tiempo en presas.

A pesar de que contó con un incremento tremendo de nuevos y más impuestos con la aprobación del Plan Fiscal, no logró generar un equilibrio en las finanzas públicas debido a un manejo irresponsable del gasto público que creció en 23,7% durante su administración. CAQ tuvo mano dura contra los conductores de Uber pero no se molestó en exigir el cumplimiento de la regla fiscal. Según una auditoría realizada por la Contraloría General de la República, el Gobierno y 21 entidades del sector público no financiero no cumplieron con la regla fiscal en el 2021.

[ Carlos Alvarado, el presidente impopular, lega la atención de un desajuste fiscal crónico ]

A pesar del incremento del gasto público, 883 centros educativos tienen orden sanitaria para cerrarlos debido a las condiciones insalubres de sus instalaciones. A pesar de que el gasto público aumentó en un 23,7% durante esta administración, no se construyó ni amplió un solo hospital a pesar de haber sufrido la pandemia. El sistema de salud ya estaba colapsado antes de la pandemia pues las listas de espera eran de 329 días en promedio. A finales del 2021 el promedio de espera subió a 555 días.

¿Quién se embolsó el crecimiento del gasto público porque definitivamente no se fue ni en educación, ni en salud ni en vivienda? CAQ pudo haber redistribuido el gasto público para reducir privilegios y reorientarlos a educación, salud, vivienda o infraestructura, pero no lo hizo.

Mientras el Consejo Nacional de la Producción (CNP) le cobra más caro la comida a los centros educativos que se destina a los comedores escolares, CAQ salía en defensa del CNP. Mientras el costarricense sufre por los abusos de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) con los precios de los combustibles, CAQ, saca pecho a defender el monopolio de Recope y el impuesto a los combustibles. ¡Más desalmado no se puede ser!

Con Carlos Alvarado tuvimos de nuevo un repunte de la inflación. Como bien sabemos, la inflación es el impuesto más regresivo que existe y una de sus consecuencias es el deterioro de la distribución del ingreso. En Economía se sabe que la inflación es solo consecuencia de un manejo irresponsable de la política monetaria.

[ Inflación interanual de Costa Rica llegó a 7,15% en abril, la más alta desde junio 2009 ]

Las políticas económicas impulsadas por CAQ han sido tan malas que han deteriorado la competitividad de Costa Rica. En el 2021 Costa Rica entró al top 10 de países más complejos del mundo para hacer negocios. Esto tiene consecuencias. Una de ellas la vemos en la depreciación del colón que hemos venido experimentando que hoy llega a ¢670 por dólar cuando en mayo del 2018 rondaba alrededor de ¢566.

CAQ impulsó un programa de descarbonización como su joya de campaña, pero fue incapaz de reforestar, ni siquiera de limpiar un solo riachuelo.

Mientras se proyecta que la demanda de petróleo crezca en más de un 15% para las siguientes dos décadas, CAQ firmó un decreto a principios del 2019 donde extendió, hasta el año 2050, la moratoria a la exploración petrolera. ¿Acaso Costa Rica va a consumir menos petróleo prohibiendo su explotación? ¿Acaso la huella ecológica se verá afectada negativamente si en Costa Rica se consumiera petróleo producido en nuestro territorio? Este tipo de decreto manda señales negativas al sector productivo porque revela un desprecio hacia la inversión.

[ El aumento del precio del petróleo no causa inflación ]

A nivel político, CAQ coqueteó con la sangrienta dictadura en Cuba. En el año 2019 el Ministerio de Educación Pública (MEP) firmó un convenio con Cuba. En noviembre condecoró al embajador cubano al concluir su misión en Costa Rica. En enero del 2021, el Ministerio de Relaciones Exteriores felicitó a la dictadura cubana por el 62 aniversario de la dictadura. En febrero del 2021, se firmó un convenio con Cuba para la “colaboración” televisiva.

CAQ se encargó de introducir el socialismo del siglo XXI en Costa Rica. Prueba de ello es que Costa Rica cayó 23 posiciones en el Índice de Libertad Económica que publica la Heritage Foundation. Las últimas posiciones la ocupan las dictaduras socialistas como Corea del Norte, Cuba, o Venezuela.

En fin, la lista puede continuar hasta completar un libro de varios volúmenes del desastre de la administración Alvarado Quesada. Sin embargo, creo que he logrado mi punto en explicar el por qué Carlos Alvarado fue el presidente peor calificado en América Latina, después del dictador Nicolás Maduro.