Regulación financiera y el proyecto de Ley Nº 24.616: Un análisis crítico

Opinión de José Joaquín Fernández | “La libre competencia incorpora mecanismos de autorregulación más eficaces y eficientes que cualquier regulación burocrática.”

Por José Joaquín Fernández

El proyecto de ley N.º 24.616, (Ley de protección del consumidor de servicios o productos financieros) que busca otorgar al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) poderes amplios para regular y cerrar bancos, aseguradoras, operadoras de pensiones y sociedades administradoras de fondos de inversión, representa un preocupante avance del intervencionismo estatal en el sistema financiero costarricense.








José Joaquín Fernández, autor del blog "La Riqueza de las Naciones" de El Financiero, es miembro de la Mont Pelerin Society. También es presidente de Bekuo Investment Group y del Instituto Libertad. Ph.D Candidate en Economía por la Universidad Francisco Marroquín y Master en Economía Empresarial.

