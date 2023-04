Resultó falso que los eurobonos sustituirían deuda cara por deuda barata

Recientemente el gobierno de Rodrigo Chaves colocó $1.500 millones en eurobonos a una tasa del 6,55%. Sin embargo, la deuda soberana de Costa Rica vigente, con vencimiento en el 2031, y que posee características semejantes de plazo, paga una tasa de interés del 6,125%. Los detalles se pueden consultar en el siguiente enlace: https://www.luxse.com/issuer/CostaRica/28449.

Ergo, era falsa la afirmación del gobierno que el objetivo de los eurobonos tenía como fin sustituir deuda cara por deuda barata. La evidencia demuestra que pagaremos tasas de interés más altas. No se necesita de ningún grado académico en ciencias económicas para haber sabido que no se podría negociar nueva deuda a tasas más bajas.

Lamentablemente yo tenía razón tal y como lo expuse desde el año pasado en varios artículos en mi blog “La riqueza de las naciones” que publica El Financiero. Fui el único economista que denunció la imposibilidad de sustituir deuda cara por deuda barata. Sin embargo, estoy seguro que muchos financistas y economistas lo sabían porque, dado el aumento de las tasas de interés para combatir la inflación, era fácilmente predecible que sería muy difícil emitir nueva deuda a mejores tasas.

Dicen que el subddesarrollo es un asunto de mentalidad. Pues bien, eso se refleja en quienes aplauden esta nueva emisión de eurobonos. ¿Acaso el endeudamiento es la ruta para abandonar el tercer mundo e ingresar al primer mundo? Ningún texto de Economía, ni ningún estudio empírico que hable sobre las causas del desarrollo económico dirá que el endeudamiento es causa del desarrollo. ¿Acaso con más endeudamiento bajaremos el desempleo y la pobreza? ¡Todo lo contrario!

En Economía se dice que el endeudamiento del gobierno no es más que la postergación de nuevos y más impuestos. ¿Cómo pagaremos esta nueva deuda?

El gobierno se endeuda porque no desea comprarse la bronca de reducir el excesivo gasto público, ni de acabar con los odiosos privilegios, ni recortar planilla. El gobierno se endeuda porque su mensaje es claro: desea contar con el financiamiento para continuar con la piñata fiscal. ¡Y el pueblo aplaude!

El año pasado, antes de la aprobación de los eurobonos, publiqué el artículo “Los eurobonos y las contradicciones del presidente Rodrigo Chaves” donde expuse con detalla las razones del por qué me oponía a ellos. ¡Dios no me haga profeta con las otras cosas que mencioné!

¿Por qué comparo la tasa de interés de la nueva emisión con la tasa de la emisión que vence en el 2031?

Recordemos que el argumento del presidente Chaves, del ministro de Hacienda y de la diputada Pilar Cisneros para justificar la aprobación de los eurobonos era que con la nueva emisión se estaría sustituyendo deuda cara por deuda barata. En este sentido, lo correcto es comparar la tasa de interés de la deuda vigente con la tasa de la nueva emisión. Por otra parte, es necesario comparar la tasa de interés de la nueva emisión con títulos que tengan un plazo semejante. Esto debe ser así porque la tasa de interés de los bonos es distinta conforme aumenta el plazo del pago del principal. Esto lo podemos ver fácilmente al comparar la tasa de interés de los bonos del Tesoro de los EE.UU. para distintos plazos.

La nueva emisión de eurobonos se negoció a 11 años. La deuda que vence en el 2031 se negoció a 12 años. La deuda que vence en el 2045, por ejemplo, se negoció a 30 años y, por tanto, no es comparable.

¡Muy lamentable esta emisión de eurobonos! La ruta hacia el desarrollo no es endeudar más al país para continuar financiando la piñata fiscal. La ruta hacia el primer mundo pasa por el recorte del gasto púbico, la reducción de la deuda, la desregulación de los mercados, la disminución de la planilla del sector público y la reducción de impuestos.