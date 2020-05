¿Cómo hacemos para que la empresa innove? ¿De dónde sacamos los recursos para que ello sea posible? ¿De las ganancias? Y si no hay, ¿cómo innovar? Bueno, seamos claros, muchas empresas han tenido ganancias, incluso extraordinarias, y no han invertido en innovación. Esa no es responsabilidad de los consumidores o el Estado. Si en la época de vacas gordas no se hizo esa inversión, ¿por qué debemos pagarlas los consumidores bajo la forma de precios altos?