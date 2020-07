Introduzcamos el argumento de la caída en los ingresos de las personas. No debo abrumarlos con el aumento del desempleo en un 20%, o la caída de ingresos de quienes no han podido regresar a trabajar porque su actividad está cerrada (como el turismo, o el gremio artístico). ¿Qué porcentaje de la población no ha visto mermados sus ingresos y puede seguir frecuentando restaurantes de varios tenedores? (Aquí podríamos además afilar los dientes de Hacienda para colocar un nuevo impuesto a la riqueza no afectada por la pandemia). ¿Ellos serán suficientes como para mantener a estos negocios a flote y seguir desarrollando sus encadenamientos productivos (desde dueños, saloneros, cocineros, proveedores de alimentos, y un largo etc.)? Además, al parecer, los cierres tampoco han sido muy efectivos en la reducción del contagio.