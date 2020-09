Hace unas semanas, se preparaban los negocios para el festejo del día del padre, y luego el día de la madre; pero se dio el cierre de los negocios por el incremento en los casos. Los empresarios reclamaron que no se podía hacer eso con tan poca anticipación. No entendimos nada. No podemos ajustar el virus a la economía. Posiblemente, si no se hubiera dado el cierre, el número de contagios sería mucho más alto hoy.