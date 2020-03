En el caso del zinc necesitamos consumir entre 8-11mg por día. Las carnes, mariscos, leguminosas, semillas y nueces son buenas fuentes de este mineral. Por ejemplo en 100g de carne podemos encontrar prácticamente la mitad del requerimiento del día, y en 100g de leguminosa recibiremos cerca del 15% del total del día. En el caso del selenio los adultos el requerimiento es de 55mcg, en 90g de atún encontramos 90mcg, otras fuentes incluyen nueces de brazil, queso, huevos, y carnes. Con respecto al cobre requerimos 900mcg por día y lo podemos encontrar en moluscos, hongos shiitake, nueces y semillas. Se recomienda consumir al menos 400mcg de ácido fólico al día, las leguminosas, espárragos, y hojas verdes son excelentes fuentes de esta vitamina. Necesitamos entre 700mcg- 900mcg de vitamina A por día, la encontramos en el hígado, pescados y algunos quesos. La vitamina B6 se necesita en menor cantidad, 1.3mg por día. Algunos alimentos fuentes de vit. B6 son: pavo, garbanzos, bananos, etc. Finalmente en el caso de la vitamina C requerimos cerca de 100mg y 15mg de vitamina E. Alimentos ricos en vit C. incluyen las guayabas, chile dulce, kiwi, kale, etc. Mientras que la vit. E la podemos encontrar en las semillas de girasol y almendras, entre otras. Es imporante tomar en cuenta que estos requerimientos de nutrientes son para adultos sanos yla cantidad varia para niños, mujeres embarazadas y lactantes, adultos mayores y personas con algunas enfermedades.