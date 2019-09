Ingesta de bebidas alcohólicas: El consumo en exceso de alcohol se ha descrito como un comportamiento poco saludable que aumenta el riesgo de enfermedades crónicas. No obstante, no se ha definido como el causante del insomnio, pero sí se encontraron casos en que las personas que padecen de este problema recurren al alcohol ya sea para inducir el sueño o para manejar la fustración de no poder controlar la patología.