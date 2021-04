Bermudo, F. M., Sáez, A. C., Esteban, M. M., Ferri, E. R., Carou, M. C., & Moral, C. B. (2010). Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) sobre el papel de la nutrición en las enfermedades autoinmunes. Revista del comité científico, 9-27.