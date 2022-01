Sostenga y cumpla sus metas porque quiere y no porque tiene que hacerlo

(Archivo)

Cada año que inicia viene acompañado de intenciones de cambio, de autoevaluación del año anterior y de motivaciones que en el resto del año no aparecen de la misma forma. ¡Definitivamente las metas de año nuevo se han convertido en una tradición para muchos!

El año nuevo viene acompañado de aires de autoeficacia y motivación, una sensación de que lo que no hemos logrado ahora sí se dará y es importante que aprovechemos esto para reflexionar en el camino de salud que hemos ido llevando y de qué forma queremos enderezarlo o fortalecerlo.

No se juzgue por lo que no logró.

Haga un recuento del año que termina, enliste logros y cosas pendientes, empezar siempre con lo positivo es una manera de motivarse a emprender cosas nuevas para este año. Somos muy buenos en enfocarnos en lo que no logramos y menospreciar lo que sí. Así que no se juzgue por lo que no logró, observe las decisiones que tomó y determine de qué forma quiere proceder este año.

Apunte a lo que usted puede controlar

Cambie las metas como “perder 10kg” o “llegar a estar fit” por metas que tengan que ver con sus hábitos. El número de la balanza o apariencia física no está 100% en nuestras manos, hay temas genéticos y fisiológicos que mediarán en el proceso y pueden generarnos frustración en el camino si nuestra meta directa es esta.

Por eso, concéntrese en lo que sí está en sus manos hacer, por ejemplo: “voy a planificar el menú de la casa para ordenarme con la alimentación” o “voy a ir al gimnasio de dos a tres veces por semana”.

Otros aspectos que puede tomar en cuenta para sus metas son:

Establezca algunas metas que usted considere relativamente fáciles de lograr, otras intermedias y otras retadoras.



Sea intencional en hacer una revisión mensual de cómo va su progreso y ver si es necesario replantearse la meta. La motivación de cambio viene y va, por eso es importante hacer pausas en el camino y recordarse a usted mismo ¿por qué elegí esta meta?

A continuación, les dejamos una lista de posibles metas que puede tomar en consideración para mejorar su salud este año. Evalúe con cuáles se siente más listo para implementar e inicie a caminar en ellas:

Solo usted sabe realmente cuáles son sus oportunidades de mejora, persevere en mejorarlas y no se quede solo. Se sabe que parte clave del cumplimiento de metas es el poder rendir cuentas y tener un espacio para trabajar en la motivación. En el Centro de Nutrición lo podemos acompañar y guiar en sus objetivos. Visite nuestras redes sociales y nuestra página web www.centrodenutricion.co.cr para más información.