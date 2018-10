Las depresiones pueden ser causadas por muchas razones: un desbalance bioquímico en el cerebro, hormonal, como afectación de la tiroides y enfermedades diversas, entre otros; pero lo que es cierto para todas las formas de depresión es que todas están acompañadas de soledad, de desesperanza y de un sentimiento de culpabilidad. Aquellos que hemos pasado por una, hemos intentado racionalizar nuestra situación. Algunos dirán: “lo tengo todo en la vida, ¿por qué diantres me siento así?". Otros dirán: “esto lo puedo controlar. Voy a pararme frente al espejo y decirme que no debo sentirme así. Voy a levantarme mañana y ver la vida de forma más positiva”. Pero a pesar de intentarlo una y otra vez, pararse frente a un espejo no solucionará el trastorno: la depresión no desaparece solo porque lo queramos. No se elimina con una charla motivacional, ni tampoco, en algunos casos, sólo con terapia psicológica.