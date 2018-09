Carreras profesionales y empresariales se han truncado súbitamente, por el mal manejo del ego en conjunto con una pésima gestión de la frustración. Así como cuando el niño de dos años se revuelca en la tienda cuando no se le compra un juguete o un helado, sin importar quien esté o si el piso esté sucio. Así, varios seres humanos, van por la vida, explotando, hasta que la explosión se da en un momento clave y no solo no logran lo que quieren con el berrinche, sino que los deja completamente aniquilados.