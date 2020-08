Además, la información que nos llega (a veces ni la buscamos) viene toda revuelta: con distinta calidad, verdadera, falsa, completa, incompleta, etc. Esta semana por citar un ejemplo me llegaron por diferentes medios varios videos y artículos sobre un tema en particular, información contradictoria, afirmaciones contundentes, algunas con ―y otras sin― conocimiento técnico.