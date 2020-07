“La persona más importante en todo esto ha sido mi esposo Sebastián, que no solo me dio el empujón inicial, sino que me da ideas, me manda fotos, recetas y sin tener redes sociales, abrió una cuenta en Instagram para verme y seguirme. En el futuro me gustaría abrir un canal de You Tube para compartir recetas, escribir un libro.”,- afirma-, con ojos soñadores.