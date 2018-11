Esta misma semana me reuní con una excliente que me comentaba como su papá, cuando ella era pequeñita, trabajaba en un banco estatal y fue despedido muy cerca de su edad de jubilación. Ese hombre, sin trabajo y con una familia que mantener, no se puso a tomar alcohol para ahogar sus penas, a llorar, no se puso a culpar a todos, ni a demandar a nadie, no tuvo tiempo (ni energía) para eso. Seguramente con todo el miedo y la frustración que muchos podemos sentir con una familia a las espaldas, sin trabajo y ya entraditos en años, hizo uso de sus recursos personales para sacar un emprendimiento adelante.