En mi caso, (piense en su caso), cuando tenía 18 años, no sabía muy bien que quería hacer con mi vida, sabía que se me facilitaban los números y era buena estudiante. Más allá de eso, creo que la única claridad que tenía estaba en mi objetivo de ser independiente, de no vivir a largo plazo en la Ciudad de México, que me gustaba leer, la naturaleza y aprender.