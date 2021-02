Aún más, no solo debería considerarse la compra de activos, sino también, el supuesto en que la sociedad utiliza las utilidades no distribuidas como capital de trabajo que esté relacionado con la generación de renta gravable. En ese sentido, debe tenerse presente que no todo el efectivo que necesita una sociedad se invierte en el activo, sino que puede utilizarse para gastos no capitalizables que, igualmente, son necesarios y pertinentes para la generación de renta gravable.