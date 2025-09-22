De Costa Rica para Centroamérica: Topex lidera el futuro de los lentes inteligentes

La vista es uno de los sentidos más preciados y, cuando se deteriora, impacta directamente la calidad de vida. En ese escenario, los laboratorios ópticos juegan un papel esencial al ofrecer soluciones que no solo corrigen problemas visuales, sino que también incorporan tecnología de punta para mejorar la experiencia de cada paciente.

26 años de experiencia es el respaldo que tiene Topex Labs en su espalda. En todo este tiempo han complacido a miles de clientes en Centroamérica que han necesitado de su ayuda para solventar alguna enfermedad visual y que ahora gozan de una mejor calidad de vida.

TOPEX - SHAMIR

La mente detrás de esta empresa fue Jean Pierre Cartín, quien detectó una necesidad en el mercado costarricense en esta área, con mucho esfuerzo creó la empresa que en la actualidad colocó y se consolidó como el distribuidor oficial de Shamir en toda la región.

Cartín entendió que la visión de las personas debía de llevarse a otro nivel y decidió aliarse con una marca de gran prestigio para cumplir con ese objetivo.

“No es que la persona se adapte al lente, sino que el lente se adapta a cada persona, a su estilo de vida, a su comportamiento visual”, indicó Cartín.

Jean Pierre Cartín, fundador y gerente general de Topex Labs.

Lentes para cada necesidad

El portafolio de Shamir va más allá de lo convencional y de lo estético, aporta soluciones integrales a la vista de las personas con elementos tecnológicos que para muchos puede sonar hasta futurista.

Inteligencia Artificial, Big Data y otras tecnologías se utilizan para dar con la prescripción exacta de lo que necesita cada paciente acorde con sus hábitos, estilo de vida o bien, con el padecimiento que tenga.

Equipo de alta teconología es el que se utiliza dentro de Topex Labs para cumplir con su objetivo de entrega.

Un ejemplo es el Shamir As Worn, un lente de visión sencilla que ofrece un campo visual más amplio y una mejor definición en comparación con los diseños básicos del mercado. En el caso de quienes superan los 40 años y comienzan a experimentar presbicia, la opción es el Shamir Intelligence, un lente progresivo de alta tecnología que, gracias al uso de datos y algoritmos, se ajusta a las necesidades específicas de cada paciente.

“La inteligencia artificial va a decir el mejor diseño para usted, tomando en cuenta la montura, es decir esto, tomando en cuenta la prescripción y tomando en cuenta su edad. Entonces es un lente hecho a la medida”, indicó Cartin.

A esto se suman modelos especializados como los lentes ocupacionales Shamir Relax, ideales para quienes pasan largas horas frente a pantallas; o los Shamir Attitude III, diseñados para la práctica de deportes y actividades al aire libre, con la posibilidad de integrar filtros polarizados para mayor protección y comodidad.

Además de su alianza con Shamir, Topex también es distribuidor oficial de Transition en Centroamérica, lo que agrega todavía más valor a la oferta que entregan a sus clientes. Ser partner de esta marca significa trabajar con la compañía más importante y referencial en el campo de los lentes fotocromáticos, aquellos que pasan de ser totalmente claros en interiores a oscurecerse al contacto con la luz ultravioleta en exteriores.

“Hoy los lentes oscurecen de colores muy bonitos. Antes eran solo café y gris, hoy tienen colores (16:44) vibrantes como el rubí, el amatista, el zafiro y hoy a la gente joven le gusta eso también”, expuso.

Finalmente, en Topex tienen muy claro que su objetivo es mejorar la calidad de vida de cada persona que recibe unos lentes. Su consigna es entregar cada pedido en un máximo de tres días, demostrando que la eficiencia es más que un compromiso: es parte de su esencia.

“Todos los días tenemos una gran responsabilidad y la cumplimos con pasión: mejorar la calidad visual de los pacientes y proteger su visión”, concluyó Jean Pierre Cartín.