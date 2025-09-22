BRANDVOICE
contenido patrocinado

De Costa Rica para Centroamérica: Topex lidera el futuro de los lentes inteligentes

Con inteligencia artificial, Big Data y alianzas internacionales con Shamir, la empresa nacional mejora la experiencia visual de sus pacientes en toda la región.

Por Alejandro Monge

Presentado por: TOPEX LABS

BradVoice







Topex LabslentestecnologíaShamirópticasVDN
Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.