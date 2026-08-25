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ISO 50001: la certificación que convirtió la energía en una variable de rentabilidad para Grupo Altavista

La norma permite a las empresas convertir la gestión de la energía en una herramienta para reducir costos, justificar inversiones y mejorar su competitividad. La experiencia de Grupo Altavista muestra cómo medir el consumo por unidad producida puede traducirse en ahorros, eficiencia operativa y menor impacto ambiental.

Por Heilyn Gómez V

Presentado por: Ingesa








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Heilyn Gómez V

Heilyn Gómez V

Periodista graduada en la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene una licenciatura en Comunicación Digital de la Universidad Latina de Costa Rica. Ha trabajado en distintas secciones de La Nación y, actualmente cubre temas para Brand Voice y la Revista Perfil.