Economía y Política

Aumento salarial en 2026: esto es lo que puede esperar según su ocupación y sector laboral

El ajuste salarial en el sector privado será diferenciado para algunas categorías, mientras que en el sector público dependerá de varias condiciones definidas por el Ministerio de Hacienda. ¿Cuál es su caso?

EscucharEscuchar
Por Fabiola Martínez Ortiz

La posibilidad de recibir un aumento salarial es siempre una buena noticia para las personas trabajadoras, pero el monto que usted puede esperar en 2026 dependerá de su formación, de su ocupación e, incluso, del sector en el que labora, pues el Ministerio de Hacienda ha establecido varias condiciones para realizar un ajuste a los empleados públicos.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
salariosaumento salarialMinisterio de Trabajo
Fabiola Martínez Ortiz

Fabiola Martínez Ortiz

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en La Nación y en el BID, cuenta con amplia experiencia como asesora en comunicación estratégica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.