Empleo en Costa Rica: ¿cuáles puestos crecen y cuáles se contraen? Un nuevo estudio muestra la realidad del mercado laboral

Un informe de la Universidad Nacional (UNA) muestra las brechas existentes en el mercado laboral costarricense. Vea los datos.

Por Fabiola Martínez Ortiz

El mercado laboral de Costa Rica experimenta un estado de dualidad: los puestos de calificación alta proliferan mientras que los empleos que requieren bajos niveles educativos se contraen. Esta es una de las razones por las que hoy existen casi dos millones de personas fuera de la fuerza laboral, de las cuales, 1.205.069 son mujeres y 719.892 son hombres.








