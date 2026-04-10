¿Busca empleo? Industria de dispositivos médicos cuenta con 350 vacantes y hay oportunidad aunque no tenga experiencia

Entre los requisitos principales se encuentran contar con primaria completa, tener la capacidad de leer, entender y ejecutar procedimientos, así como estar cursando estudios de educación secundaria

El sector de dispositivos médicos sigue empujando la actividad de manufactura, las exportaciones de Costa Rica y el empleo industrial con diversas oportunidades laborales formales para distintos perfiles.

La firma ManpowerGroup anunció la apertura de 350 vacantes en firmas de dispositivos médicos en Costa Rica.

Las posiciones están orientadas a personas interesadas en integrarse a procesos productivos en áreas como preparación de materiales, manufactura, inspección y control de calidad, bajo estándares internacionales como GMP (Good Manufacturing Practices) y GDP (Good Documentation Practices).

Según Manpower las nuevas oportunidades de empleo no requieren experiencia previa obligatoria, lo que amplía el acceso laboral para quienes buscan incorporarse o reinsertarse en el mercado laboral.

Entre los requisitos principales se encuentran contar con primaria completa, tener la capacidad de leer, entender y ejecutar procedimientos, así como estar cursando estudios de educación secundaria.

“Hoy vemos cómo sectores como dispositivos médicos no solo demandan talento, sino que también ofrecen espacios de aprendizaje y crecimiento”, señaló Scarleth Tercero, gerente de ManpowerGroup Costa Rica.

Las posiciones incluyen beneficios como transporte subsidiado, cobertura de hasta el 70% de alimentación, contratos por tiempo indefinido y esquemas de trabajo en turnos, lo que permite adaptarse a distintas necesidades de los candidatos.

Las personas interesadas pueden postularse en línea a través de este enlace.

“Estas vacantes representan una puerta de entrada al empleo formal para muchas personas, con posibilidades reales de desarrollo”, insistió Tercero.