Economía y Política

¿Busca empleo? Industria de dispositivos médicos cuenta con 350 vacantes y hay oportunidad aunque no tenga experiencia

Las posiciones son a nivel operativo y tienen requisitos accesibles y oportunidades de desarrollo

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Por Carlos Cordero Pérez
dispositivos médicos, empleo, Manpower
Entre los requisitos principales se encuentran contar con primaria completa, tener la capacidad de leer, entender y ejecutar procedimientos, así como estar cursando estudios de educación secundaria (Manpower/Manpower)







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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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